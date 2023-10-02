النيابة تعاين موقع مصرع 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالتجمع

كتب أحمد حسني - كريم صبحى

عاينت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، موقع انقلاب سيارة ومصرع 4 أشخاص بها في منطقة التجمع، كما تحفظت النيابة على سائق السيارة للاستماع إلى أقواله، كما استعلمت النيابة عن حالة المصابين.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 أخرين بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق فى منطقة التجمع، ووتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة "مكروباص" أعلى الطريق، ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.