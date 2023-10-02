اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

النواب الكنديون ينتخبون رئسيا جديدا للبرلمان الثلاثاء

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:01 م
النواب الكنديون ينتخبون رئسيا جديدا للبرلمان الثلاثاء البرلمان الكندى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتخب النواب الكنديون يوم غد الثلاثاء، رئيسا جديدا لمجلس العموم بعد استقالة الرئيس السابق أنتوني روتا.


واستقال روتا بعد أن تم حثه على الاستقالة إثر قراره بدعوة رجل خدم في وحدة نازية إلى البرلمان خلال زيارة تاريخية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان.


وهذا أمر نادر الحدوث في كندا، حيث تم انتخاب اثنين فقط من رؤساء البرلمان الـ 36 منذ الاتحاد في منتصف الدورة البرلمانية، وجميع أعضاء البرلمان مؤهلون ويعتبرون مرشحين تلقائيًا لهذا الدور، باستثناء الوزراء وقادة الأحزاب المعترف بها. 


وطبقا للبروتوكول، فإنه سيتم إعلان إسم الفائز في نهاية العملية الإنتخابية، وليس عدد الأصوات التي حصل عليها.


كندا

البرلمان الكندى

رئاسة البرلمان الكندى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة