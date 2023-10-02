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الرئيس السيسي: "اللي إحنا ماشيين فيه من زيادة سكانية عبارة عن انتحار"

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:02 ص
الرئيس السيسي: "اللي إحنا ماشيين فيه من زيادة سكانية عبارة عن انتحار" الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأثير الزيادة السكانية وندرة المياه، قائلا: "احنا بنتكلم في المكاتب ومجلس الوزراء، والحوارات اللي بتتم بيننا مش بتطلع للنور للناس عشان نشكل بها رأي عام فاهم وواعي، واللي احنا ماشيين فيه ده آخره مش كويس، ولما طرحنا الخطة عشان نعمل محطات معالجة ثنائية وثلاثة متطورة عشان نعالج اللي بيطلع من الصرف الصحي والصناعي والزراعي.. مفيش حاجة تانية نقدر نعملها".
 
وتابع، خلال تعليق بمؤتمر حكاية وطن: "عشان نعمل محطات معالجة تطلع مليار متر مكعب مياه لكل مليون مواطن محدش يقدر على التكاليف ومش هنقدر عليها، واللي احنا ماشيين فيه ده عبارة عن انتحار السنة بتجر سنة، وزدنا من 2011 إلى الآن 25 مليون مواطن".
 
واستكمل: "الهدف من الكلام إننا نعرف مع بعضنا، وبقول لكل مواطن مصري البلد دي مش بلد حد لوحده دي بلدنا كلنا، والمحافظة عليها في رقبتنا كلنا، وبنتكلم على الأجيال القادمة وهنسيب لهم إيه".

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