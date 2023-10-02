الخارجية الروسية: واشنطن غير راضية عن تعاون موسكو مع أمريكا اللاتينية

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن توسيع تعاون روسيا مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا يرضي واشنطن والعواصم الأخرى .



وأضاف ريابكوف على هامش المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية "بالطبع، أنا متأكد من أن واشنطن والعواصم الأخرى التي لا ترغب في الترحيب، بعبارة ملطفة، بما يحدث في موسكو"، بحسب ما أوردت وكالة تاس .



وتابع "ولكن الأهم بالنسبة لنا هو أننا نعمل على توسيع المنصات، من خلال التفاعل مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن نرى استجابة عالية وملموسة وبناءة من الشركاء في هذه المنطقة في هذا الصدد".



ولفت ريابكوف إلى أن أكثر من 200 ممثل من عدد من دول أمريكا اللاتينية حضروا إلى موسكو للمشاركة في المنتدى.



وأضاف ريابكوف: "هذه هي التجربة الأولى. لقد أظهر برلماننا نهجا نشطا ومبدعا للغاية في تنظيم المنتدى. وقدمت وزارة الخارجية كل المساعدة الممكنة".

ومضى يقول "تعقد اجتماعات عديدة على هامش المنتدى ويتم التوقيع على الوثائق ومناقشة المشاريع، ونعمل على أجندة بناءة".