البترول: استراتيجية نقل وتوزيع الخام تلبى احتياجات السوق المحلية

كتبت -مروة الغول

تقوم استراتيجية الدولة في مجال نقل وتوزيع الخام و المنتجات البترولية بقطاع البترول على أساس تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات تداول وتوزيع المواد الخام والمنتجات باستخدام الآليات الحديثة لتعزيز الرقابة والمتابعة الدورية على المنتجات.

وبحسب بيانات وزارة البترول فإن ذلك يؤدي إلى تكامل وتجميع البيانات من أنظمة الكارت الذكي وأجهزة القياس الآلي بالمحطات (ATG)، ومنظومة تتبع شاحنات المواد البترولية (GPS)، وذلك للتحكم الكامل في منظومة تداول المنتجات البترولية وإحكام الرقابة عليها. محافظات تأسيسا على ما سبق، تعمل الدولة على رفع معدلات استلام الزيت الخام وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية توصيل تلك المنتجات إلى جميع الجمهورية، وتغذية محطات الكهرباء بالوقود اللازم، لذا فقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال تبلغ نحو ١,٥ ألف كم ، بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو ٦,٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك جاري تنفيذ وإحلال وتجديد نحو ١,١٣ ألف كيلومتر بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ١٢,٨ مليار جنيه.

في السياق ذاته تم تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى في مجال نقل وتوزيع المواد الخام والمنتجات البترولية هذا كما قامت الحكومة بتطوير وزيادة منافذ تسويق المنتجات البترولية؛ حيث تمت زيادة أعداد محطات خدمة وتموين السيارات إلى ٣,٦ آلاف محطة بنهاية يونيو ٢٠١٨، وذلك بتشغيل عدد ۱۰۸ محطات جديدة بنسبة زيادة قدرها ٣% عن عام ٢٠١٧