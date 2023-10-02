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الأرصاد: غطاء سحابى وسقوط أمطار خفيفة على شمال البلاد

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:08 ص
الأرصاد: غطاء سحابى وسقوط أمطار خفيفة على شمال البلاد حالة الطقس
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن أخر صور الأقمار الصناعية، وتشير إلى وجود غطاء سحابي على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة يضفى أجواء لطيفة، أما عن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والصحراء الغربية ومدن القناه وشمال الصعيد، منوهة إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. 
 
يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27.
 
 
 

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