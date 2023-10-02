الآلاف من أهالى البحيرة يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون بترشح الرئيس السيسى

البحيرة - ناصر جودة

احتشد الآلاف من أهالى البحيرة بميدان الاستاد بدمنهور للاحتفال ب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وسط حالة من الابتهاج والسرور.

ونظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالبحيرة مسيرات كبيرة طافت الشوارع والميادين لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح لرئاسة لفترة قادمة لاستكمال الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.

ورفع الآلاف أعلام مصر وصورا للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" إضافة الى إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.