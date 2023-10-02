الآلاف فى ميدان الساعة بقنا احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح.. صور

قنا صابر سعيد

شهدت مدينة قنا، مساء اليوم، احتفالات كبرى شارك فيها عدد كبير من أبناء محافظة قنا، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وحمل المشاركون أعلام مصر، حيث طافت المسيرة مدينة قنا وسط تواجد عدد من السيارات التي تحمل الأعلام ومكبرات الصوت وتبث الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى النصر.

وأكد المشاركين، أن المتواجدين يبعثون رسالة لكل المصريين للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية واستكمال ما تم من إنجازات على أرض الوطن.