اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الآلاف فى ميدان الساعة بقنا احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:20 م
الآلاف فى ميدان الساعة بقنا احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح.. صور آلاف فى ميدان الساعة بقنا احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة قنا، مساء اليوم، احتفالات كبرى شارك فيها عدد كبير من أبناء محافظة قنا، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية.
 
وحمل المشاركون أعلام مصر، حيث طافت المسيرة مدينة قنا وسط تواجد عدد من السيارات التي تحمل الأعلام ومكبرات الصوت وتبث الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى النصر.
 
وأكد المشاركين، أن المتواجدين يبعثون رسالة لكل المصريين للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية واستكمال ما تم من إنجازات على أرض الوطن.
 
جانب من المسيرة الحاشدة (1)
جانب من المسيرة الحاشدة (1)

جانب من المسيرة الحاشدة (2)
جانب من المسيرة الحاشدة (2)

جانب من المسيرة الحاشدة (3)
جانب من المسيرة الحاشدة (3)

جانب من المسيرة الحاشدة (4)
جانب من المسيرة الحاشدة (4)

جانب من المسيرة الحاشدة (5)
جانب من المسيرة الحاشدة (5)

جانب من المسيرة الحاشدة (6)
جانب من المسيرة الحاشدة (6)

جانب من المسيرة الحاشدة (7)
جانب من المسيرة الحاشدة (7)

جانب من المسيرة الحاشدة (8)
جانب من المسيرة الحاشدة (8)

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة