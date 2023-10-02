الآلاف فى دمياط يشاركون بحفل دعم وتأييد الرئيس السيسى للانتخابات المقبلة

دمياط - هيثم مراد

شارك آلاف المواطنين بمحافظة دمياط في احتفالات انتصار أكتوبر العظيم، وكذلك لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة، وذلك عقب تنظيم المسيرات الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حمل المواطنين لافتات تحمل عبارات داعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزها "حمل واحنا معاك، بنحبك ياريس، معاك لاخر المشوار" كما رفع المشاركون اعلام مصر وصور رئيس الجمهورية.

وشهدت محافظة دمياط انطلاق مسيرات بعدة مدن من أجل المشاركة في احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر العظيم، ودعم ترشح رئيس الجمهورية للانتخابات المقبلة، والتي التقت جميعها بميدان الساعة وسط دمياط استعدادا لانطلاق فقرات الحفل.

وكان لشباب المحافظة الحضور الاقوي بين حشود المشاركين، كما حرص شباب دمياط على تقدم المسيرات حاملين لافتات تدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة، ليسجل شباب محافظة دمياط الحضور الأبرز بمسيرات دعم رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.