استعادة انتظام خدمات الاتصالات فى محافظة الجيزة عقب إصلاح قطع بكابل أرضى

كتبت هبة السيد

أعلن مصدر بقطاع الاتصالات، انتظام خدمات الاتصالات والإنترنت لشركة اتصالات مصر، بعد تعرضها لعطل، أثر على الخدمة ببعض مناطق فى الجيزة، جراء انقطاع كابل أرضي.

وأوضح "المصدر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطع الكابل الأرضى أدى لتعطل خدمة الاتصالات لمشتركى شركة اتصالات مصر من &e فى بعض مناطق الجيزة لحوالى 45 دقيقة، وبعدها عادت الخدمة تدريجيًا لدى كل المشتركين.

ارتفعت إعداد مشتركو الهاتف المحمول فى مصر إلى 103.09 مليون مشترك خلال شهر مايو عام 2023 مقابل 102.9 مليون مشترك خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهرى 0.18%، ومقارنة مع 96.68 مليون مشترك خلال شهر مايو من العام الماضى بزيادة 6.41 مليون مشترك بنسبة نمو سنوى 6.62%.

وارتفعت نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر إلى 96.97% فى شهر مايو من عام 2023 مقابل 96.94% خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو 0.03%، ومقارنة مع 92.56% خلال مايو من عام 2022 بنسبة نمو سنوى 4.4%.

وبالنسبة لمشتركى الإنترنت، زادت إعداد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 71.89 مليون مستخدم خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 70.74 مليون مستخدم خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهرى 1.62%، ومقارنة مع 67.49 مليون مستخدم بنسبة نمو سنوى 6.52%.