إحباط محاولة عبور 60 مهاجرًا الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا

كتبت: هناء أبو العز

أحبطت قوات حرس الحدود البولندية، محاولة 60 مهاجرًا العبور بشكل غير قانوني من بيلاروسيا إلى بولندا.

وأضاف حرس الحرس في بيان نشر على منصة إكس، محاولة المهاجرين، بما في ذلك القادمون من العراق وإيران، عبور الحدود في المناطق التي تعمل فيها مراكز حرس الحدود في بياوفيجا وتشيريمشا.

وفي منطقة مركز حرس الحدود في دوبيتزي سيركيوني، قامت مجموعة من الأشخاص على الجانب البيلاروسي من الحدود بإلقاء الحجارة والفروع على الدوريات البولندية ولكن "لم يصب أحد".

وتُظهر صفحة موقع تويتر التابعة لحرس الحدود البولندي أنه خلال الأسبوع الماضي، حاول ما يقارب 1000 مهاجر العبور من بيلاروسيا إلى بولندا أو تم اكتشافهم في بولندا، وعبروا الحدود نحو ألمانيا.