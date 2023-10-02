أحمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بنصر أكتوبر ودعم ترشح السيسي للرئاسة.. صور

مطروح – حسن مشالي

أشعل المطرب الشعبي أحمد شيبة احتفالات أهالي مطروح بذكرى انتصارات أكتوبر، بأغنية "يا حبيتي يا مصر" وأغنية "أنا ليا ضهر"، وسط تفاعل وترديد الجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة، للاحتفال وتأييد ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي ولافتات التأييد والدعم.

وثمنت القيادات الشعبية بمحافظة مطروح، جهود التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية خاصة في مناطق مطروح المختلفة وإنشاء المدن الجديدة وشبكات الطرق وتطوير البنية التحتية.

وقال العمدة مصطفى الدسوقي عمدة أبناء محافظات وادي النيل بمطروح، أن دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب علينا جميعاً بعد جهوده الكبيرة والغير مسبوقة في البناء والتعمير ونشر التنمية في كل محافظات مصر وتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، مؤكداً أن محافظة مطروح تشهد في عهده مشروعات قومية وخدمية غير مسبوقة، لا ينكرها إلا جاحد، بداية من إنشاء مدينة العلمين الجديدة، وشبكات الطرق الحديثة، وتطوير منفذ السلوم وإنشاء ميناء جرجوب البحري، وغيرها من مشروعات حياة كريمة، والمشروعات الخدمية المختلفة، إضافة إلى إعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة.

وطالب أهالي مطروح، المسيرات والاحتفالات، الرئيس عبد الفتالح السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة، لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة، واستكمال الانجازات لبناء الجمهورية الجديدة، معلنين دعمهم الكامل له في مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك في بداية الاحتفالات التي نظمها أهالي مطروح والتي بدأت بالسلام الجمهوري وأعلن مقدم الحفل احتشاد أهالي مطروح خلف الرئيس ودعمه خلال الفترة المقبلة، وسط تهليل وتأييد وصفيق جميع الحضور.

وكان قد توافدت أعداد كبيرة من أهالي مطروح، على مكان الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجديدة، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لانتخابات الرئاسة، من أجل استكمال مشروعات التنمية ومواصلة الإنجازات التي قطع فيها شوطاً كبيراُ.

ووصلت مسيرات من مختلف مدن ومناطق محافظة مطروح، للمشاركة في الاحتفالات، ورفعت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحملت لافتات تطالبه بوتدعمه في الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الحماس وترديد الشعارات الوطنية.

ويتضمن الاحتفال، فقرات متنوعة لإلقاء قصائد الشعر، ومشاركة مطربين من داخل مطروح وخارجها، من بينهم المطرب أحمد شيبة، وبحضور أعداد كبيرة من عمد ومشايخ وأعيان وشباب قبائل مطروح المختلفة.



احمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بالاغاني الوطنية (1)



احمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بالاغاني الوطنية (2)



احمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بالاغاني الوطنية (3)



احمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بالاغاني الوطنية (4)



احمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بالاغاني الوطنية (5)



احمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بالاغاني الوطنية (6)



احمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بالاغاني الوطنية (7)



احمد شيبة يشعل احتفالات مطروح بالاغاني الوطنية (8)