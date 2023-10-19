80 مليون جنيه لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن تكلفة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون بلغت 80 مليون جنيه، والذى يضم رفع كفاءة البنية التحتية خاصة الطرق، وعمليات التشجير والتجميل المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارتها لمنطقة وادى النطرون بمرافقة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشارت الدكتوره نهال بلبع إلي نجاح الوفد المصري لدى منظمة اليونسكو في تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لليونسكو، وذلك خلال الدورة الـ 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي انعقدت في الرباط بالمغرب، فى عام 2022، وذلك بعد أن حظي الملف المصري بتأييد واسع قارب حد الإجماع من قبل الدول أعضاء اللجنة على تسجيل الملف.