80 مليون جنيه لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن رحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لإرتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، مشيرة إلى مصر استضافت العائلة المقدسة فى 25 بقعة في ربوع البلاد المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقاً إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن تكلفة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون بلغت 80 مليون جنيه، والذى يضم رفع كفاءة البنية التحتية خاصة الطرق، وعمليات التشجير والتجميل المختلفة.
جاء ذلك خلال زيارتها لمنطقة وادى النطرون بمرافقة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشارت الدكتوره نهال بلبع إلي نجاح الوفد المصري لدى منظمة اليونسكو في تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لليونسكو، وذلك خلال الدورة الـ 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي انعقدت في الرباط بالمغرب، فى عام 2022، وذلك بعد أن حظي الملف المصري بتأييد واسع قارب حد الإجماع من قبل الدول أعضاء اللجنة على تسجيل الملف.
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