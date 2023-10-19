5.791 مليار جنيه تكلفة تطوير الطرق فى قرى ونجوع سوهاج.. صور

حققت مصر العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية وخاصة فى مجال قطاع الطرق والكبارى.

ومن خلال التقرير التالى يقدم اليوم السابع أهم إنجازات القيادة السياسية فى قطاع الطرق والكبارى بكافة قرى ومدن وأحياء ونجوع محافظة سوهاج.

1- تم افتتاح أعمال تطوير وتوسعة طريق البلينا أبيدوس بمحافظة سوهاج بطول 11 كيلو مترا وعرض أكثر من 10 أمتار لخدمة أهالى أبيدوس والقرى المحيطة والمنطقة الأثرية بابيدوس ووضعها على الخريطة السياحية الطريق بعد توسعته وتطويره تكلف حوالى 6 ملايين جنيه

2 - استكمال ازدواج طريق أسيوط - سوهاج الغربى يعمل الطريق على تيسير الحركة المرورية، والتخفيف من حدة الاختناقات التى يعانى منها الطريق بطول 40 كيلو بتكلفة 143 مليون جنيه.

3- ازدواج طريق سوهاج - البحر الأحمر تتمثل عملية التطوير فى إنشاء ازدواج جديد بطول 180 كم وعرض 11,7 م، يتكون من 3 حارات مرورية بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القديم وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 752 مليون جنيه.

4 - كوبرى طهطا العلوى بسوهاج. وقد أنشئ الكوبرى أعلى خطوط السكك الحديدية لتحقيق السيولة المرورية من الشرق إلى الغرب بطول 1050 م وعرض 16 م، بتكلفة إجمالية بلغت 79 مليون جنيه.

5 - محور جرجا على النيل بطول 10 كم وعرض 21 م، وتكلفة بلغت 378 مليون جنيه. ويهدف المشروع إلى ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوى والصعيد / البحر الأحمر شرقا مع طريقى الصعيد الزراعى والصحراوى غرب النيل، بالإضافة إلى إلغاء التقاطعات على مزلقانات السكة الحديد بجرجا.

6 - رصف طريق سيالة الجبل بنجع العزبة بأولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام بسوهاج بطول 500 متر وبتكلفة إجمالية 350 ألف جنيه لخدمة نجوع مازن شرق ونجع العزبة وأولاد يحيى الحاجر.

7 - رصف طريق صليبة الخيام وحتى كبارى أولاد سالم بحرى بطول 1400 متر وبتكلفة حوالى 800 ألف جنيه تقريبا ويخدم الطريق قرى السلام والخيام وأولاد سالم والشرابلة والحميدات وأولاد خلف.

8 - رصف طريق البلابيش بحرى – البلابيش المستجدة بمركز دار السلام بسوهاج بطول 1كم وبتكلفة إجمالية 650 ألف جنيه تقريبا لخدمة قرى السلام والبلابيش قبلى والبلابيش المستجده والبلابيش بحرى والشيخ امبادر والقوصة

9 - رصف طريق جسر صليبة الخيام بمركز دار السلام بسوهاج من النغاميش وحتى أولاد سالم قبلى بطول 800 متر وبتكلفة إجمالية 550 ألف جنيه تقريبا لخدمة قرى السلام والنغاميش وأولاد سالم قبلى وبحرى والخيام وأولاد خلف.

10 - رصف شارع الاتحاد حتى الطريق السريع بمدينة طهطا محافظة سوهاج بطول 1 كيلو متر بتكلفة 500 ألف جنيه

11 - طريق سوهاج - قنا الصحراوى الغربى تم إنشاء حارتين جديدتين للطريق الحالى ليصبح ٤ حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، بطول 140 كم وعرض 10 م، بتكلفة 372 مليون جنيه ويهدف الطريق إلى استكمال ازدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى للحد من الحوادث والربط بين الدلتا ومحافظات صعيد مصر.

12 - رصف طريق بين الجبانات بمركز جهينة بسوهاج، بطول 400 متر وبتكلفة 350 ألف جنيه.

13 - محور طما فوق نهر النيل بطول 6610 م وعرض 21 م، ويضم المحور حارتين مروريتين لكل اتجاه. ويهدف المشروع إلى تحقيق الربط الكامل من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى، وقد بلغت التكلفة الإجمالية 550 مليون جنيه.

14 - رصف طريق طما طهطا بين الترعتين بطول 6 كيلو متر وعرض 12 متر بتكلفة حوالى 12 مليون جنية

15 - رصف وتوسعة طريق مصنع البصل بحى غرب مدينة سوهاج بتكلفة مليون جنيه وتشمل الأعمال توسعة الطريق بطول 1000م وعرض 15م.

16 - رصف طرق بمراكز المنشأة وأخميم وطهطا بإجمالى أطوال بلغت 10 كيلومترات وبإجمالى تكلفة 10 ملايين جنيه تم رصف شوارع وطرق بمركز ومدينة أخميم بإجمالى أطوال بلغت 6 كيلومترات، شملت شوارع منطقة المدارس بمدينة أخميم، والمساكن بناحية العزبة والعرب، والكاشف وطراد النيل بمدخل المدينة الجامعية للبنات، وطريق محور الكوبرى الجديد، ورصف 2 كيلومتر طرق بمركز المنشأة، شملت طريقى الراتبة، وروافع العيساوية، فضلا عن رصف 2 كيلومتر من شوارع مدينة طهطا.

17 - رصف طريق الشيخ مطاوع بطول 600 كيلو متر وبتكلفة 600 ألف جنية.

18 - تم الانتهاء من رصف طريق البلينا عرابة أبيدوس بسوهاج بطول 12 كيلو متر، وبإجمالى تكلفة 13 مليون جنية للطريق.

19 - أعمال رصف طريق الشجرة بقرية الزوك الشرقية، حيث تم رصف 1.5 كيلو متر طول وعرض ٦ متر أسفلت بتكلفة 2 مليون جنيه.

20 - أعمال الرصف بشارع 38 الذى يربط بين شارع الجيش، وشارع الجهاد بطول حوالى 500 متر تقريبًا وبتكلفة مليون جنيه.

21 - أعمال الرصف بطريق الحرجة قبلى بقرية عرابة ابيدوس بطول 2 كيلو و200 متر تكلفة 13 مليون جنية للطريقين.

22 - رصف مدخل قرية الإصلاح الغربى ضمن مبادرة حياة كريمة حتى حدود قرية السمطا بطول 4 كيلو متر، وبتكلفة 4 مليون و500 ألف جنية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى توسعة الطريق وترحيل بعض أعمدة الإنارة وإزالة التعديات التى تعيقه.

23 - رصف طريق نجع الهريف، ومحطة أولاد سالم العملاقة بطول 2 كم، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه.

24 – نفق الشهيد اللواء نبيل فراج بحى غرب سوهاج،، النفق بطول 500 متر، وعرض 40 مترا، حيث شملت أعمال التطوير بناء سور جانبى بطول النفق بتصميمات حضارية لائقة، وأعمال الدهانات والإضاءة، ورفع كفاءة كوبرى السكة الحديد، وإنشاء أرصفة جديدة، وتركيب أعمدة إنارة وبردورات مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء بوابتين بتصميم فرعونى لمدخل ومخرج النفق.

25 - رصف وتجميل طريق سوهاج - أخميم بطول 4 كيلو مترات، بتكلفة إجمالية 22 مليون و500 ألف جنيه بداية من مسجد الخلوة وحتى ميدان صينية أخميم، وتشمل إلى جانب الرصف أعمال التجميل، وتركيب البردورات، والإنترلوك، وأعمدة وكشافات الإنارة، وعمل الأرصفة، والجزيرة الوسطى، وبعض المطبات الصناعية

27- كوبرى جرجا أعلى السكة الحديد تم إنشاءه لخدمة المواطنين وتسهيل حركة التنقلات شرق وغرب السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث الناتجة لعبور السيارات لمزلقان السكة الحديد، كما يبلغ طول الكوبرى 1.300 متر بالمداخل وعرض 2 حارة مرورية وبتكلفة 76 مليون جنيه.

28 - كوبرى ميدان الثقافة بتكلفة تزيد على 300 مليون جنيه.. تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالكوبرى، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة، وتركيب «البائكة» المعدنية أعلى السكة الحديد إنشاء كوبرى ميدان الثقافة يحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج ويخفف الازدحام المروري.

29 - طريق كورنيش النيل بمدينة المنشاة، عقب الانتهاء منه بتكلفة 7 ملايين جنيه بطول كيلو و200 متر، وشملت الأعمال رصف طريق مزدوج، وتركيب أعمدة الإنارة، والبلدورات، وأعمال الدهانات والتجميل.

30 - رصف طريق قرية "بنجا" بمركز طهطا بطول 3 كيلو متر، وبتكلفة 800 ألف جنيه

31 - إنشاء الطريق الدائرى "بحر أبو كحلة"، بطول 4 كيلو متر بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويشمل تغطية الترعة المجاورة وأعمال الرصف وازدواج الطريق

32 - الطريق الغربى طهطا / طما، والذى يربط بين ثلاث مركز هى "طهطا وطما والمراغة"، بطول 33 كيلو متر، وبتكلفة 55 مليون جنيه، بتمويل من جهاز التعمير والبناء، ويعتبر الشريان الذى يربط طهطا بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

33 - محور كوبرى طما العلوى على نهر النيل بتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه، شملت محور كوبرى طما العلوى على نهر النيل، وهو محور عملاق يشمل مركزى طما بسوهاج والبدارى بأسيوط، لربط الطريق الزراعى شرق النيل بالطريق الصحراوى غرب النيل، ويبلغ طوله 20 كيلو مترًا على النيل بتكلفه 650 مليون جنيه المحور يتضمن كوبرى على النيل، وكوبرى السكة الحديد، و4 كبارى رئيسية، و8 كبارى أعلى الترع والمصارف، وعدد من الإنفاق تخدم أهالى محافظتى سوهاج وأسيوط،

34 - محور كوبرى جرجا على النيل الذى يربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعى شرق النيل.

35 - إنشاء كوبرى البلينا العلوى بتكلفة 257 مليون جنيه كوبرى البلينا العلوى يربط بين طريق مصر أسوان الزراعى وطريق ترعة أم الطبول مارا أعلى ترعة نجع حمادى الغربية وشريط السكة الحديد وبلغ طول الكوبرى 1834 مترا وعرض 22 مترا وبلغت التكلفة الإجمالية للكوبرى 257 مليون جنيه ويضم الكوبرى 2 حارة بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعى، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادى الغربية والكوبرى عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبرى من 54 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية ويخدم أكثر من 600 مواطن بالبلينا بالإضافة مركز دار السلام بسوهاج وأبوتشت بقنا.

36 - تم رصف شارع الإمام محمد عبده خلف التأمينات بطول 250 مترا، وإعادة رصف وازدواج وإقامة أرصفة بشارع الاشتراكية (مدخل ساحل طهطا البحرى) بطول 1500 متر.

37- رصف شارع طراد النيل الواصل من طريق أخميم سوهاج، وحتى مدخل المدينة الجامعية بطول 2 كيلو متر، لإقامة محاور مرورية جديدة وتوصيل خدمة الرصف إلى المدارس والمعاهد والمساكن الشعبية بناحية مجلس قروى نيدة، عقب اكتمال البنية التحتية من "صرف، وغاز، ومياه"، لافتا إلى أن إجمالى أعمال الرصف التى تمت 6 كيلو مترات، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

38 - أعمال الرصف بشوارع حسين شعيب متفرع من طريق أخميم سوهاج الرئيسى، والواصل لمنطقة المدارس والمعاهد الأزهرية، والمساكن بناحية العزبة والعرب وذلك بطول 2 كيلو متر، وكذلك الشارع المؤدى إلى محور الكوبرى الجديد بطول 2 كيلو متر.

39 - تم رصف 2 كيلو متر بطريق الراتبة بروافع العيساوية، بداية من كوبرى أبو كيلانى حتى الشيخ عياد ضمن الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 5 ملايين جنيه.

40 - إنشاء 7 كبارى جديدة بسوهاج بتكلفة 24 مليون و433 ألف جنيه، وهى " كوبرى مشاة على ترعة الكسرة بمركز البلينا، وكوبرى أعلى ترعة نجع حمادى الشرقية بمركز ساقلتة، وكوبرى أعلى ترعة نجع حمادى الغربية بالمنشاة، وكوبرى الكيلو 3.30 على مصرف سوهاج الرئيسى بمركز سوهاج، وكوبرى الكيلو 25.75 أعلى مصرف سوهاج الرئيسى بمركز طما، وكوبرى الكيلو 78 أعلى ترعة نجع حمادى الشرقية بمركز ساقلتة، وكوبرى الكيلو 87 أعلى ترعة نجع حمادى الشرقية بمركز ساقلتة ".

41 - رصف عدد من الشوارع بحى الكوثر بسوهاج حيث تم رصف 9 كيلومترات بتكلفة 8.6 مليون جنيه أعمال الرصف شملت "شارع مدارس المناهل، والشارع الموازى له، وبداية شارع عثمان بن عفان حتى نهاية المرحلة السادسة للإسكان، وكذلك شارع المخيم السياحى بداية من قسم الشرطة حتى كوبرى السلامونى، وشارع المدارس حتى نادى الزراعيين، بالإضافة إلى شارع الثورة حتى نادى الرحلات.

42 - تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا الصحراوى الغربى، بطول 18 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه وقد شملت أعمال التطوير رفع كفاءة طريق جرجا الصحراوى الغربى، مرورا بوصلة مطار سوهاج الدولى وحتى مدخل الصحراوى الغربى، شمل إعادة رصف الطريق بطول 18 كيلومتر، بواسطة تدوير لطبقات الرصف بتقنية FDR، بالإضافة إلى أعمال التخطيط المروى للطريق، وإنشاء مطبات صوتية للحد من السرعات.

43 - كوبرى "نجوع مازن " أعلى ترعة نجع حمادى الشرقية بمركز دار السلام.. الكوبرى بعرض 12 مترا وحمولة 60 طنا يربط الكوبرى بين الطريق السريع سوهاج/ قنا، والجانب الشرقى من القرية.

44 - رصف شارع المستشار بمدينة طهطا بسوهاج بطول 1200 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليونا و800 ألف جنيه أعمال الرصف شملت شارع المستشار بداية من مزلقان طهطا أمام مسجد "الحاج عبد العال"، وحتى الطريق الدائرى الجنوبى، بطول 1200 متر منها 300 متر مزدوج بعرض 12 مترا.

45 - رصف ورفع كفاءة 3 شوارع بمركز أخميم بسوهاج وهى "شارع سبعة، والأبراج، وأم هاشم" وتفرعاتها، بإجمالى أطوال 2 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه.

46 - رصف متفرعات شارع العشرين بمدينة ناصر، بإجمالى أطوال 15 ألف متر مسطح، بتكلفة 3 مليون جنيه تم رصف 10 شوارع من متفرعات شارع العشرين وهى " شارع الخبراء (1)، وشارع الخبراء (2)، وشارع عمر مختار، وشارع رفاعة الطهطاوى، وشارع 61، وشارع 63، وشارع 64، وشارع 65، وشارع عبد الله بن مسعود، وشارع فؤاد، مشيرا إلى أن أعمال الرصف تمت عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه، وجميع المرافق بالشوارع المستهدف رصفها، وفقًا للمواصفات والمعايير القياسية.

47 - رصف شارع "الشريف" التابع لحى شرق سوهاج بطول 4 آلاف متر مسطح، وتكلفة إجمالية بلغت 800 ألف جنيه.

48 - رصف شارع " الكاشف " بحى شرق سوهاج بإجمالى 3800 متر مسطح، وبتكلفة 700 ألف جنيه

49 - رصف شارع بورسعيد بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج بطول 1000 متر، وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه

50 - رصف شارع بورسعيد بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج بطول 1000 متر، وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه

51 - كوبرى مدينة دار السلام ويربط بين الجانبين الشرقى والغربى لمدينة دار السلام أعلى ترعة نجع حمادى الشرقية ـ الفاروقية بعرض 12م ويساهم الكوبرى فى التيسير على المواطنين وضمان سلامتهم بدلا من الكبارى القديمة المتهالكة.

52 - كوبرى " البلابيش المستجدة " أعلى ترعة نجع حمادى الشرقية - الكيلو 9 - بمركز دار السلام.. بعرض 12 مترا وحمولة 70 طنا ويربط الكوبرى بين قرية "البلابيش المستجدة" ونجع " أحمد على ".