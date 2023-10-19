‫ تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم فى المزرعة

كتبت أسماء نصار

سجلت أسعار البيض اليوم الخميس فى الأسواق استقرارًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 122جنيهًا، والأحمر 124 جنيهًا والبلدى 129 جنيهًا فى المزرعة.

وتتابع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الأسواق، حيث يتم تكثيف الحملات لمراقبة أسوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، و فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.

‎وتشن وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة لعدم البيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، وتخزين السلع بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.

‎ كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن مؤخرا انه خلال الفترة من 22/9/2023 حتى 12/10/2023 تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار.

‎‏‎وأضاف ان الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار وحوالي 103 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار.

‎‏‎وأشار القصير إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي المصرى.