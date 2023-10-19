"يونيسف" تحذر من إصابة ملايين الأطفال فى السودان بأمراض خطيرة

كتبت : هند المغربي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من تعرض ملايين الأطفال في السودان لأخطر الأمراض؛ بسبب تزايد الاضطرابات في النظام الصحي، نتيجة الأزمة في السودان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت اليونيسف، على الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة، للحفاظ على النظم الصحية في السودان، خاصة على مستوى المجتمعات المحلية والرعاية الصحية الأولية.

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة تعرض 58 مرفق للرعاية الصحية للهجوم، ما أسفر عن مقتل 31 عاملا صحيا ومريضا، وأشارت المنظمه الأممية إلى أن ملايين الأسر عالقة في مناطق النزاع، وأكثر من 5.8 مليون شخص - بينهم 2.5 مليون طفل - قد نزحوا حديثا أو يتنقلون من مكان إلى آخر. ويوجد بالسودان حاليا أكثر من 7.1 مليون نازح داخليا – شُرِّد 4.5 مليون منهم منذ اندلاع النزاع – ليسجل السودان بذلك أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم.

وأعربت اليونيسف عن قلق عميق إزاء انتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي يشكل مخاطر مميتة على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

من جانبها، شددت ممثلة اليونيسف في السودان، "مانديب أوبراين" على ضرورة أن يتوقف القتال الآن، "فالأضرار التي تلحق بالأطفال غير مقبولة. ويحتاج الشركاء في مجال الصحة بشكل عاجل إلى أن تتوفر لهم القدرة على الوصول والموارد لمساعدة السودان على إنقاذ صحة ورفاه أطفاله".