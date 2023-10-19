وكيل تموين الأقصر يكشف تفاصيل وأماكن تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع.. صور

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وأماكن تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وذلك تطبيقًا للقرار الذى تم التوافق عليه بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية والدواجن وغيرها بالأسواق لخدمة المواطنين.

وأكد وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، حيث تشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهى السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر20 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية و27 جنيهًا للكيلو بالسلاسل التجارية، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيهًا، مشددًا على أنه يتم تطبيق المبادرة فى منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، هايبر مصطفى كامل، ومنفذ بيع السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر، وعدد من الهايبرات تبدء فى المشاركة بجانب السلاسل التجارية بالقطاع الخاص ذات العلامات التجارية المعروفة.

ومن الجدير بالذكر أنه كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، لإطلاق سلسلة من الحملات الصباحية والمسائية على الأسواق والمحلات لمتابعة تطبيق القرار لحماية المواطنين من جشع التجار ومواجهة المخالفين وتحرير المحاضر اليومية لهم، كما تم تكليف رجال حماية المستهلك بالأقصر بقيادة صلاح زكريا الأمير القائم بأعمال الهيئة لاستمرار سلسلة الحملات اليومية لمراقبة الأسعار على المحلات.