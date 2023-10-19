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وقفة تضامنية لمحامي الشرقية لتأييد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:19 م
وقفة تضامنية لمحامي الشرقية لتأييد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية نقابة المحامين بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نظمت نقابة المحامين بالشرقية، وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، للتأكيد على مساندة الدولة في جميع قراراتها .
 
واصطف المحامون أمام مقر النقابة، يتقدمهم النقيب عادل عفيفي وأعضاء المجلس، حاملين الأعلام ولافتات تندد بالعدوان الغاشم على غزة.
 
وقالت نقابة المحامين بالشرقية في بيان: "تؤكد النقابة الفرعية ،أن ماقامت به قوات الإحتلال الغاشم من مجازر واعتداءات علي الآمنين من المدنيين الفلسطينيين وهدم للمستشفيات ودور العباده والمنازل ماهو إلا هجمة بربريه واباده جماعيه وانتهاكا صارخاً القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.. وإذ تدين نقابة المحامين بالشرقيه هذه الهجمات وتستنكرها وتقدم كل الدعم للأخوة الفلسطينيين".
 
 
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