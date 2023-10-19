وأضاف الصفدي، في مقابلة مع قناة أمريكية، إن الفلسطينيين والأردنيين يرفضون التهجير وأي محاولة لذلك ستقود لحرب أخرى بالمنطقة واتساع الصراع، مؤكدا أن الوطن الفلسطيني على ترابه الوطني، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وفي تعليقه على قصف مستشفى الأهلي المعمداني، قال الصفدي إن "هذه الغارة جريمة بشعة.. إنها جريمة حرب.. الجميع هنا يعتقد أن إسرائيل هي المسؤولة .. الجيش الإسرائيلي يقول إنه ليس كذلك، لكن لكي نكون صادقين، حاولي العثور على أي شخص يصدق ذلك في هذا الجزء من العالم .. لقد اعتاد الناس على هذا الإنكار بالأمور، ومن ثم الاعتراف بها .. نتذكر جميعًا قضية شيرين أبو عاقلة.. أول رد إسرائيلي كان أن الفلسطينيون قاموا بقتلها، وانتهى بهم الأمر إلى الاعتراف بأنه جندي إسرائيلي. لا أعتقد أن أي شخص سيصدق تلك القصة".

وتابع: "الناس غاضبون كما ذكرت للتو.. هل إسرائيل على استعداد لإجراء تحقيق دولي مستقل في الجريمة؟ إلى أن تفعل ذلك، لن يصدق أحد في المنطقة أن المسؤول ليست إسرائيل، بالنظر إلى حقيقة أننا رأينا آلاف الصواريخ قادمة من غزة باتجاه إسرائيل ولم يكن أي منها قادرًا على إحداث أضرار قريبة حتى من الأضرار الهائلة التي رأيناها الليلة الماضية.. لذا فإن الناس لا يصدقون ذلك".