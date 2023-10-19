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وزير خارجية الأردن: حرمان الأبرياء من الطعام والغذاء والعلاج جريمة حرب

الخميس، 19 أكتوبر 2023 08:45 م
وزير خارجية الأردن: حرمان الأبرياء من الطعام والغذاء والعلاج جريمة حرب أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني
كتب أحمد عرفة

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قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إنّ وقف هذه الحرب في قطاع غزة بات أولوية ليس فقط لحماية الأبرياء الذي يعانون ويلات هذه الحرب ولكن أيضًا دون أن يكون المستقبل ممتلئاً بهذه المآسي والموت والآلام.
 
 
وأضاف وزير الخارجية الأردني، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب إدخال المساعدات إلى غزة، فلا شيء يبرر حرمان الأبرياء أطفالًا ونساءً من وشيوخًا من الطعام والغذاء فهذه جريمة حرب، مشيرًا إلى أنه لا شيء يبرر منع العلاج عن الجرحى والمرضى وهذه أيضًا جريمة حرب.
 
وتابع، أن المدنيين من الجانبين يجب أن تتوفر لهم الحماية انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، فلا فرق بين ضحية وضحية وفق الجنسية أو الهوية أو الديانة، مواصلا: "للأسف، لا تبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة رغم كل الجهود التي نبذلها، وهذا يدفعنا إلى المزيد من الجهد والعمل في المنطقة مع شركائنا في أوروبا والولايات المتحدة وكل المجتمع الدولي".






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