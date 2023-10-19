وزير خارجية الأردن: أولوياتنا توقف الحرب على غزة بشكل فورى وإدخال المساعدات للقطاع

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن أولوية الأردن توقف الحرب على غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد الصفدى -خلال مؤتمر صحفى مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم/الخميس/- على ضرورة حماية المدنيين من الطرفين انسجاما مع القيم المشتركة والقانون الدولي، ورأى أن الأمور لا تبدو وأنها ذاهبة إلى التهدئة.. مشيرا إلى أن الإسرائيليين لن يحصلوا على الأمن إذا لم يحصل عليه الفلسطينيون.



وأجرى الصفدى مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية، مباحثات موسعة فى إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة وما تسببه من معاناة إنسانية، وضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنساني.



وتناول اللقاء ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولى فورى وفاعل لوقف الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



كما أجرى الصفدى ونظيرته الألمانية، مباحثات موسعة فى إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة وما تسببه من معاناة إنسانية، وضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنساني.



كما تناول اللقاء ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولى فورى وفاعل لوقف الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.