وشدد بلعاتي - في بيان الأربعاء - على أنّه حان الوقت لتسريع تنفيذ برامج مجابهة التّغيّرات المناخيّة على أرض الواقع، في إطار تعاون متوسطي عملي وملموس.

وأشار إلى أن المنتدى المتوسطي للمياه والذى تنظمه تونس في فبراير القادم؛ سيسهم - بشكل كبير - في تعزيز التعاون بين بلدان البحر المتوسّط من خلال تبادل الخبرات والدعم والتشاور حول القضايا المتعلقة بتأثيرات التّغيرات المناخية، والتي ستُقدم خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه ببالي في2024.

وشارك وزير الزراعة التونسي اليوم في الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه، المنعقد حاليا في مدينة فالنسيا بإسبانيا؛ لبحث طرق مجابهة التغيرات المناخية.