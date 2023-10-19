اليوم السابع
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وزير الدفاع الألمانى يزور القوات التابعة لقوة الأمم المتحدة فى لبنان

الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:48 م
وزير الدفاع الألمانى يزور القوات التابعة لقوة الأمم المتحدة فى لبنان بوريس بيستوريوس
كتبت: هناء أبو العز

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سافر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى لبنان، اليوم الخميس،  لزيارة الجنود الألمان الذين يخدمون في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة في أعقاب التصعيد  بين إسرائيل المجاورة وحركة حماس الفلسطينية.
 
ونشرت برلين نحو 140 جنديا على متن سفينة حربية قبالة الساحل اللبناني وفي مقر بعثة اليونيفيل في جنوب لبنان الذي أصيب بصاروخ يوم الأحد دون وقوع إصابات.
 
وقالت وزارة الدفاع في برلين على منصة التواصل الاجتماعي X: على متن السفينة الحربية أولدنبورغ، شكر الوزير البحارة على جهودهم وأطلع على تأثير الصراع في إسرائيل وغزة على الجنود الألمان في المنطقة. 
 
وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 للحفاظ على السلام على طول الحدود مع إسرائيل، وتم توسيعها بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عام 2006.
 
 
 






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اسرائيل

غزة




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