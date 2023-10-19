اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الإعلام اللبنانى: الحكومة تعمل على وضع خطة وقائية حال حصول حرب

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:53 م
وزير الإعلام اللبنانى: الحكومة تعمل على وضع خطة وقائية حال حصول حرب زياد المكارى
أ ش أ

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قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكارى إن الحكومة تعمل على وضع خطة وقائية فى حال حصلت حرب بلبنان، داعيًا المواطنين للاطمئنان.

جاء ذلك فى تصريح له اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء التى عقدت لبحث جدول أعمال على رأسه خطة وزارتى الأشغال العامة والنقل والصحة فيما يتعلق بإدارة الكوارث.


وأضاف أن المجلس توقف عند الاحتجاجات الشعبية وما رافقها من حالات شغب إضرار بمصالح المواطنين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أكد احترامه لحرية التعبير من دون قيد، خصوصًا فى ضوء الحدث الجلل الذى يحصل فى غزة، خاصة وأن هذه الحرية مصانة بنص الدستور.


وأوضح ان مجلس الوزراء طلب من الأجهزة الامنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع المندسين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

 

 







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