وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ محادثات أزمة الشرق الأوسط فى الأردن

كتبت: هناء أبو العز

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دبلوماسيتها الخاصة بأزمة الشرق الأوسط فى الأردن، حيث التقت بالمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني.

ومن المقرر أن تتم الرحلة إلى تل أبيب يوم الجمعة، وعقد اجتماع هناك مع السياسي المعارض بيني جانتس، وهو أيضًا عضو فى حكومة الحرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ثم أراد السفر إلى لبنان.

وكانت بيربوك قد أعلنت رغبتها في مواصلة جهودها خلال الرحلة لمنع اشتعال المنطقة ، وفي الوقت نفسه، أرادت العمل من أجل إطلاق سراح رهائن حماس، ومن بينهم ألمان.

وخلال المحادثات في لبنان، ستحاول بيربوك في المقام الأول إقناع القيادة السياسية في البلاد بالتأثير على منظمة حزب الله ، مع وجود مخاوف من أن يتدخل حزب الله بقوة أكبر في حرب غزة من ذي قبل.