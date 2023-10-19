وزيرا خارجية الجزائر وسوريا: جوهر التصعيد فى غزة يكمن فى التنكر لحقوق الشعب الفلسطينى

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أكد وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، ونظيره السورى فيصل المقداد، أن جوهر التصعيد الأخير للأوضاع فى قطاع غزة ولبّ الصراع برمته، يكمن فى التنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذى تلقاه عطاف، اليوم /الخميس/، من وزير الخارجية السوري، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان.

وأضاف البيان أن الطرفين تباحثا مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فى خضم العدوان الصهيونى على المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة المحاصر.

وجدد الوزيران التعبير عن إدانتهما الشديدة لهذا العدوان الغاشم، والمطالبة بإنهائه ومحاسبة الاحتلال على المجازر التى ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.