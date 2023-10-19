وزارة العمل تستهدف إنشاء 27 مرصد بالمحافظات لدراسة احتياجات سوق العمل

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل ، إنها تستهدف إعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل، لمعالجة التحول الرقمى العالمي والثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعى، كما تستهدف الوزارة إنشاء عدد " 27 " مرصد بحيث يغطي جميع مديريات العمل لإعداد أبحاث والدراسات اللازمة لاتخاذ القرار " أجور - مهارات – احتياجات".

وتستعد الوزارة لإطلاق عدد ( 7) مراصد جديدة لسوق العمل بمحافظات الصعيد " الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم " خلال العام الجارى، وذلك لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

وتركز المراصد على قطاعات اقتصادية محددة على المستوى المحلي الأكثر نمواً وطلباً في سوق العمل وتساهم في زيادة معدلات التوظيف وخلق فرص عمل للشباب، كما تركز على موضوعات اقتصادية محددة على المستوى المحلي للوقوف على التغيرات في اتجاهات سوق العمل، مشيرة إلى أنه من القطاعات المستهدف دراستها فى خطة 2023 – 2024 قطاع التصنيع الزراعى – قطاع الإلكترونيات – قطاع الطاقة المتجددة، للخروج بمقترحات لرسم سياسات وبرامج سوق العمل النشط لدعم تشغيل الشباب وتوفير العمل اللائق بهذه القطاعات.

وكانت قد أنشأت الوزارة (5) مراصد لسوق العمل بمحافظات " 6 أكتوبر – أسوان – السادات – الإسكندرية – العاشرمن رمضان " فى الفترة من 2013 إلى 2017، بخلاف ال7 مرصد الجارى إطلاقها.