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وزارة الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى B آمن ويحمى من العدوى

الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:16 ص
وزارة الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى B آمن ويحمى من العدوى الالتهاب الكبدى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة ، مؤكدة أنه متوفر فى فروع المصل واللقاح.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 معلومات هامة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى، مؤكدة أن اللقاح مهم لجميع الفئات خاصة الأطفال خلال 24 من الولادة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح التهاب الكبد B مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.
 
وتابعت وزارة الصحة: اللقاح مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B ومن يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى.
 
واستكملت: عادةً ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر.
 
وقالت: لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد B بعد تلقي التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة، كما أن لقاح التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
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وزارة الصحة

الالتهاب الفيروسى بى

لقاح الالتهاب الفيروسى بى



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