اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم: امتحانات الترم الأول تتم وفق مواعيد خريطة العام الدراسى

الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:00 ص
وزارة التعليم: امتحانات الترم الأول تتم وفق مواعيد خريطة العام الدراسى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تتم وفق مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، موضحة أن توزيع المقررات الدراسية يتضمن أيام الدراسة بالفصل الدراسى مع تخصيص أسبوع للمراجعة على المناهج قبل انطلاق الاختبارات، مشيرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تنطلق فى يناير 2024.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.






وزارة التعليم

رضا حجازى

اختبارات الشهور لصفوف النقل

موعد اختبارات الشهور لصفوف النقل

اخبار مصر

مادة التربية الدينية

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة