نقابة محامين الإسماعيلية تنظم وقفة تضامنية مع أهالى غزة داخل مجمع المحاكم

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت نقابة المحامين بمحافظة الإسماعيلية وقفة تضامنية داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، شارك فيها العديد من المحامين على مستوى المحافظة للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجازر بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وردد المحامين أثناء وقفتهم التضامنية مع أهالى غزة خلال الوقفة التضامنية عبارات تضامنية مع القضية الفلسطينية وتندد بالأحداث الجارية ضد الشعب الفلسطينى، والمماراسات التى تنتهجها اسرائيل ضد غزة.

ونظمت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وطلابها صباح اليوم الخميس وقفة تضامنية مع أهالى غزة تعبيراً عن وقوفهم خلف موقف الدولة من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة .

و أكد المشاركين بالوقف التضامنية أن هذه الوقفة تأييداً لغزة وإعلانا إن شعب مصر كله ودولته الرائدة في الأمة العربية ومسؤوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه الشعوب العربية وتجاه قضية فلسطين بصفة خاصة .

الوقفة التضامنية شارك فيها طلاب وقياداتو منتسبي جامعة قناة السويس ، وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالوقفة الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلى لغزة، والتي عبرت عن غضبهم الجارف تجاه ما يحدث ،والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.