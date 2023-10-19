نقابة الصحفيين تعلن طرح "350" قطعة أرض مقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

كتب محمد السيد الشاذلى

أعلنت نقابة الصحفيين عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة مساحتها 16 ألفا و295 مترا لصالح نقابة الصحفيين لبناء مقابر عليها بنظام اللحد، علما بأن المنطقة ستشمل مسجد واستراحة.

وقررت نقابة الصحفيين فتح باب التقدم اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري وحتى 30 أكتوبر بمركز الخدمات بالطابق الأول لـ350 قطعة منها (150مساحتها 40م2 و200 قطعة مساحتها 30م2) ويبلغ سعر المتر 3000 جنيهًا.

وأوضحت، أن شروط الحجز تتضمن ألا يكون العضو قد حصل على قطعة أرض مقابر من قبل وستجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين في الحجز بعد استبعاد من حصلوا على مقابر من قبل علما بأنه يلزم سداد ثمن القطعة كاملاً خلال 15يوماً من اعلان نتيجة القرعة ومن لم يلتزم سيتم تصعيد الاحتياطى.