اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 06:53 م
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معاهد كفر الشيخ الأزهرية تقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء تضامنا مع غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 06:11 م
معاهد كفر الشيخ الأزهرية تقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء تضامنا مع غزة وقفة تضامنية بمعاهد كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الشيخ عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، أن المعاهد الأزهرية شهدت وقفة تضامنية، ودقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، إضافة لتنكيس الأعلام، تعبيرا عن الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، أنه شارك في تدشين النسخة الثانية  لبرنامج "أخ ثانٍ والرابط إنسانى" تحت عنوان: "انطلاقة"، وجرى تكريم المشاركين في النسخة الأولى من البرنامج،  مؤكداً أن فعاليات النسخة الأولى منه بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية بداخل معهد كفرالشيخ الثانوي بنين، ونالت عنه المنطقة وسام التميز ضمن المعاهد والمناطق المتميزة والتي تم تكريمها خلال تدشين الحملة الإعلانية لانطلاق الموسم الثاني للبرنامج، كما تم تخصيص تكريم لرئيس المنطقة ولمنسقي البرنامج بالمعهد والمنطقة.







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