مسيرة طلاب جامعة عين شمس تتحرك فى اتجاه غمرة ورمسيس للتنديد بالعدوان الإسرائيلى

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

تحركت مسيرة طلاب جامعة عين شمس، فى طريقها لغمرة وميدان رمسيس، للتعبير عن غضبهم نتيجة القصف الوحشى لمستشفى المعمدانى فى غزة، والتنديد بالقصف المتواصل على قطاع غزة، وذلك للتنديد بالاحتلال الإسرائيلى وممارساته الوحشية على غزة، وتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية.

وتسببت المسيرة فى زحام مرورى فى الطريق المؤدى إلى رمسيس،وتعالت أصواتهم بهتافات: " دم إخواتنا مستباح.. افتحوا الحدود اخواتنا هناك بتموت .. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. رافعين أعلام فلسطين."

واستكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر.