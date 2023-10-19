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مسيرة حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بجرائم الاحتلال فى غزة.. فيديو

الخميس، 19 أكتوبر 2023 04:34 م
مسيرة حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بجرائم الاحتلال فى غزة.. فيديو مسيرة حاشدة لطلاب جامعة عين شمس
كتبت – مرام محمد

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احتشد طلاب جامعة عين شمس، صباح اليوم الخميس، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالجرائم الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة.
 
ورفع الطلاب المشاركون فى المسيرة أعلام مصر وفلسطين وارتدوا "شال" فلسطين تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطينى ضد جرائم الاحتلال، وتعالت أصواتهم بهتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى". 
 
وفي سياق متصل، نظم قيادات وطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع فلسطين والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين فى قطاع غزة، وشارك فى الوقفة الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية والدكتور محمد العطار وكيل كلية الهندسة وعشرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.
 
وردد الطلاب تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة عشرات الهتافات، منها "الله اكبر الله اكبر، مطالبنا هى هى مش عاوزين صهيونية، بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكى يا إسرائيل، بالدم بالروح فلسطين مش هتروح، فى الجنة يا شهيد، وبالدم بالروح اقصانا مش هيروح".
 






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