مدير محمية أشتوم الجميل: بورسعيد تستقبل 424 ألف طائر فى بحيرة المنزلة

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، أن بحيرة المنزلة إحدى الأماكن الهامة لاستقبال الطيور المائية المهاجرة والتى يبلغ تعدادها التقريبى 424 ألف طائر.

وأوضح الدكتور حسين رشاد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مواسم هجرة الطيور داخل مصر ينقسم إلى 3 أوقات على مدار العام.

وأضاف أنه من أغطس إلى نوفمبر، تأتى الطيور من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى وتركيا وشمال غرب آسيا "سيبيريا" فى طريق هجرتها إلى وسط وجنوب أفريقيا، وأنواع الطيور هى الشرشير الصيفى، البلبلول، الحمراى، الكيش، البجع، البشاروش، النوارس، البلشونات، اللقالق، والطيور الخواضة.

وأشار إلى أنه من ديسمبر إلى فبراير، تأتى من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى وتركيا وشمال غرب آسيا "سيبيريا" فى طريق هجرتها إلى وسط وجنوب أفريقيا، وأنواع الطيور هى : الحمراى، الزرقاى، الكيش، الشرشير الشتوى، غراب البحر، البلبول، والغر.

كما أنه من مارس إلى مايو، تأتى الطيور من وسط وجنوب أفريقيا عائدة إلى موطنها الأصلى فى أوروبا، وأنواع الطيور هى: الطيور الخواضة، واللقالق.

وأُعلنت محمية أشتوم الجميل، وجزيرة تنيس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 بمساحة 40 كم2، وعدل هذا القرار مرتين بالقرار رقم 2780 لسنة 1998 بمساحة 180 كم2 والقرار رقم 2423 لسنة 2019 بمساحة 203 كم2، وتعتبر محمية أشتوم الجميل سابع محمية تعلن فى مصر والوحيدة الموجودة فى اقليم القناة وتقع المحمية فى الجزء الخاص لمحافظة بورسعيد فى بحيرة المنزلة وجزء فى البحر المتوسط.