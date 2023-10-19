مدارس القليوبية تنكس العلم حدادا على شهداء فلسطين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قيام مدارس المحافظة بتنكيس العلم بجميع مدارس محافظة القليوبية، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء وجميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وجميع القيادات التعليمية، أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية كمؤسسة علمية وثقافية وتعليمية، تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وتدعو لشهداء وأطفال فلسطين بالرحمة والمغفرة.