محاميو الدقهلية ينظمون وقفة تضامنية مع أهالى غزة.. صور

نظمت نقابة المحامين بالدقهلية وقفة أمام مجمع المحاكم بالمنصورة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بأعمال الكيان الإسرائيلي الغاشم ضد المدنيين، وردد المحامون هتافات مناهضة لإرهاب اسرائيل وما تقوم به فى حق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات لقطاع غزة لإنقاذ المرضي والمصابين جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلن المحامين تأييدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الحفاظ على الأراضي المصرية.

ويذكر بأن نظم المئات من أهالى محافظة الدقهلية، وقفة احتجاجية بالأمس ، بميدان أم كلثوم، تضامنا مع أهالي غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وأعلن الأهالي موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يتاخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للكيان الصهيوني، وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفي بغزة، منها "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين قوة وعز ليوم الدين.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى.

ونظم طلاب جامعة المنصورة، وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعى، للتنديد بالإجرام الإسرائيلي فى حق الشعب الفلسطينى.

جدير بالذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى".