محامو الإسماعيلية يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة ..صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أدى محامو محافظة الإسماعيلية صلاة الغائب على شهداء غزة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية وذلك عقب ان نظمت نقابة المحامين بمحافظة الإسماعيلية وقفة تضامنية داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، شارك فيها العديد من المحامين على مستوى المحافظة للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجازر بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وردد المحامون أثناء وقفتهم التضامنية مع اهالى غزة خلال الوقفة التضامنية عبارات تضامنية مع القضية الفلسطينية وتندد بالأحداث الجارية ضد الشعب الفلسطينى، والمماراسات التى تنتهجها اسرائيل ضد غزة.

ونظمت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وطلابها صباح اليوم الخميس وقفة تضامنية مع أهالى غزة، تعبيراً عن وقوفهم خلف موقف الدولة من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة .

و أكد المشاركين بالوقف التضامنية أن هذه الوقفة تأييداً لغزة وإعلانا إن شعب مصر كله ودولته الرائدة في الأمة العربية ومسؤوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه الشعوب العربية وتجاه قضية فلسطين بصفة خاصة .

الوقفة التضامنية شارك فيها طلاب وقيادات ومنتسبي جامعة قناة السويس ، وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالوقفة الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلى لغزة، والتي عبرت عن غضبهم الجارف تجاه ما يحدث، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.



جانب من صلاة الغائب



جانب من صلاة الغائب



جانب من صلاة الغائب



جانب من صلاة الغائب



جانب من صلاة الغائب

جانب من صلاة الغائب



محامين الإسماعيلية يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة



محامين الإسماعيلية يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة



محامين الإسماعيلية يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة



محامين الإسماعيلية يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة



محامين الإسماعيلية يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة