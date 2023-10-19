محافظ القليوبية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة بمكتبه بديوان عام المحافظة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور المستشار محمد حسن الأمين العام لقضايا الدولة، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار أيمن الذهبي المستشار القضائي لمحافظة القليوبية، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب رئيس قضايا الدولة، والمستشار الدكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار عبدالمنعم رشاد رئيس نادي قضايا الدولة بالقليوبية، والمستشار سعيد خاطر رئيس فرع بنها الأول، والمستشار محمد خليل رئيس فرع بنها الثاني، والمستشار أسامه صلاح المستشار القضائي للمحافظة.

وفي مستهل زيارته للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المشتركة بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي.

ومن جانبه، رحب محافظ القليوبية، برئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، موجها الشكر إلى رئيس الهيئة وأعضائها على التعاون الدائم والمستمر بين الجهتين.

وأشاد محافظ القليوبية، بدور رجال القضاء المصري في تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

وأشار محافظ القليوبية، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام.

وأكد، أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل وتمضى قُدما في إطار من القانون وإرساء مبادئ الحق والعدل، ولا تزال بخير بقضائها الشامخ، والجيش والشرطة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ سعادته بالتعاون الدائم مع محافظة القليوبية، موجها الشكر إلى محافظ القليوبية على حرصه المستمر لتقديم أوجه الدعم لأعضاء الهيئة، ومتمنيا له التوفيق والسداد في قيادته وإدارته للمحافظة.



جانب من اللقاء



خلال اللقاء



رئيس هيئة قضايا الدولة يمح محافظ القليوبية درع الهيئة



محافظ القليوبية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة