محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية تابع خلالها أعمال التنفيذ الجارية في مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل، والذي يضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بطول 1,250 متر .

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وقال المحافظ : خالص شكري وتقديري لوزارات النقل والتخطيط والري لتعاونها الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي .

وتفقد مختار أعمال صب الخرسانه العاديه لميول الجسر بطول القطاع ، وأعمال صب البلاطات الخرسانية وأعمال فرد السن في باقي القطاع تمهيدا لاستكمال اعمال صب الخرسانة المسلحة .

وأشاد المحافظ بالأعمال الجارية ووجه بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري .

وأكد مختار علي أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الانسان المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،.لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين ، وبالتنسيق والتعاون مع الفريق كامل الوزير وزير النقل ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والدكتور هاني سويلم وزير الري ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية في هذا الشأن .