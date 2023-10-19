محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية لتهنئته بالمنصب الجديد

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبه اليوم الخميس، الشيخ ممدوح عبد الجواد أبوالمعاطي، لتهنئته بصدور قرار وكيل الأزهر بندبه للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء على الدور الرئيسي الذي يقوم به الأزهر بمؤسساته في إرساء تعاليم الإسلام السمحة والتعريف بالعديد من القضايا التي تهم المواطنين، من خلال اللقاءات والقوافل الدعوية للواعظين والواعظات.

وأشار إلى دعمه الكامل لجهود الأزهر الشريف في تسيير القوافل الدعوية والتي تستهدف المواطنين والشباب بقرى ومراكز المحافظة من خلال زيارتها لمراكز الشباب والأندية والمعاهد الأزهرية وبعض الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، لنشر الفكر الوسطي للإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الشباب والتوعية بالمشكلة السكانية وخطورة التفكك الأسري، مشيدًا بتلك القوافل لدورها الهام في تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب ومحاربة الشائعات وذلك لإعادة بناء الإنسان واستكمالًا لجهود الدولة.