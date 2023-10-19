محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام لبنان الجديد تعزيز سبل التعاون

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم، علي قرانوح قنصل عام دولة لبنان بالإسكندرية، وذلك في زيارته الأولي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

في البداية، رحب المحافظ بالقنصل الجديد على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات المصرية اللبنانية وخاصة مع مدينة الإسكندرية، مؤكدًا حرصه على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن الإسكندرية تحظى بكامل الرعاية والدعم من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويظهر ذلك في المشروعات القومية التي تمت علي أرض الثغر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغييرات المناخية للحفاظ على هذه المدينة التراثية كمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

من جانبه، شكر القنصل السيد المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على سعي دولته الدائم لدعم العلاقات بين الجانبين. وأشاد القنصل بما تمتلكه مدينة الإسكندرية من مقومات جاذبة من حيث المباني والآثار فضلا عن كورنيش الإسكندرية الساحر.

وأعرب القنصل عن سعادته بتزامن تولي مهام منصبه كقنصل دولة لبنان مع افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية والذي يُعد من أهم وأعظم المتاحف على مستوى العالم.