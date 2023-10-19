مجلس النواب يطالب برلمانات العالم بقرارات ضد انتهاكات إسرائيل فى فلسطين

كتبت نورا فخرى

أهاب مجلس النواب، علي لسان المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بجميعِ البرلماناتِ أن تتبنى قراراتٍ تُدين الانتهاكاتِ الإسرائيليةَ على الأراضي الفلسطينيةِ وتكفلَ حمايةَ المدنيين الأبرياءِ إعمالاً للمواثيق الدوليةِ والأعرافِ الإنسانية.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، و المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتقدم "سعد" باسم النواب والشعبِ المصريّ جميعهُ بخالصِ التعازي للشعبِ الفلسطينيّ المناضل، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يُلهمَهُ ويُلهِمَنا جميعًا الصبرَ والسلوان، مختتم كلمته بقوله : "عاشت مصرُ حرةً ... عاشت مصرُ العروبة".

وقال المستشار أحمد سعد في مستهل الجلسة الطارئة، إن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كان يشارك فى مؤتمر البرلمانى ببغداد وكان مفترض حضور ه قبل الجلسة إلا أن ظروف الطيران حالت دون ذلك.

يأتي انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبي جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة ورفض الرئيس السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وكان مجلس الشيوخ قرر امس خلال جلسته الطارئة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات التى يراها لحماية الأمن القومي المصرى ودعم القضية الفلسطينية.