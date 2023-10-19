اليوم السابع
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متحدثة باسم منتدى شباب العالم من أمام معبر رفح: ندعم ونفوض الرئيس السيسي لتحقيق السلام.. فيديو

الخميس، 19 أكتوبر 2023 08:50 م
متحدثة باسم منتدى شباب العالم من أمام معبر رفح: ندعم ونفوض الرئيس السيسي لتحقيق السلام.. فيديو سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم

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وجهت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم كلمة من أمام معبر رفح، طالبت فيها المجتمع الدولي بتسهيل دخول المساعدات الى غزة والتحرك لوقف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها سكان غزة.
 
وقالت سارة بدر: "اليوم بالنيابة عن منتدى شباب العالم ومن أمام معبر رفح نرفع أصواتنا لإدانة قصف المدنيين في غزة نشعر بالحزن تجاه خسارة الأروح البريئة إزاء أعمال العنف التي أدت لخسائر فادحة في هذه المنطقة وأنه لمن دواعي قلقنا الكبير جدًا أيضا القصف الأخير الذى استهدف المستشفى المعمدانى، أن استهداف مثل هذا المرفق الطبي الحيوي لا ينتهك القانون الدولي الإنساني فحسب بل أنه يحرم أيضا سكان غزة من الوصول الى الرعاية الطبية الأساسية التي تشتد الحاجة اليها وقت الازمة".
 
وأشارت بدر إلى أن سكان غزة وبفارغ الصبر وصول المساعدات الإنسانية عند معبر رفح للوصول إليهم. 
 






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