لافروف: نعول على استمرار المشاورات بشأن تسوية الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى

أ ش أ

رجح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم /الخميٍس/، استمرار المشاورات بشأن تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطيني، لافتًا إلى أنه من المقرر إجراء بعضها خلال الأيام المقبلة.

وقال لافروف -فى تصريحات له اليوم خلال زيارته إلى بيونج يانج- "إنه من المفترض أن المشاورات مع الدول المعنية ستستمر على أى حال.. إن مصر تبدى مبادرة.. جميعنا نريد أن نرى تراجعا فى التصعيد فى قطاع غزة.. وسنجرى اتصالات فى الأيام المقبلة لنرى مدى واقعية توقعاتنا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



كما شدد على أن "الخيار الأفضل كان يتمثل فى اتخاذ قرار من جانب مجلس الأمن الدولى يدعو جميع الأطراف إلى وقف أى أعمال عنف وضمان معالجة القضايا الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الحقيقية التى تهدد قطاع غزة والملايين من السكان الذين يعيشون هناك".



وتابع: "لكن لسوء الحظ، لم يتم إقرار هذا القرار، على الرغم من أننى لست متأكدًا من أنه لو كان تم بالفعل التصديق على هذا القرار، كان كل شيء سيستمر بهذه الطريقة أم لا، أو كان سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار ويتم حل الأزمات الإنسانية، لكن لم يكن هناك استئناف أيضًا".