كوريا الجنوبية: نأمل فى نهاية سريعة للصراع الدائر بغزة

وأكد المتحدث باسم الوزارة، ليم سو سوك - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس - مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الصراع الحالي والأضرار التي لحقت بالمدنيين، وحث الجانبين بقوة على الالتزام بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

كما أعربت "الخارجية الكورية" عن قلقها العميق؛ إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في أعقاب قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة واستمرار الحرب بين وحماس وإسرائيل.