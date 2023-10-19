قيادات الأقصر يتابعون تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الرئيسية.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

لليوم الخامس على التوالى تستكمل تنفيذ مبادرة وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع الرئيسية بنسبة تخفيض من 15 إلى 25%، ويتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عبر جولات يومية تنفيذ المبادرة وتفقد معرض السلع الغذائية المقام على مساحة 200 متر مربع أمام محطة السكة الحديد بالأقصر، ويضم 15 عارض.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن التخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر27 جنيهًا للكيلو، و22جنيهًا كيلو الأرز ، والجبن 250 جم بـ 10 جنيهات، والفول 12 جنيه للنصف كيلو، والزيت العبوة اللتر 45 جنيها، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة، حيث تتابع الأجهزة الرقابية مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر أن هذه المبادرة هى استمرار المبادرات التى تمت سلفا لإقامة أكثر من معرض لعرض وبيع السلع بأسعار مخفضة والتى لاقت إقبالا شديدا من المواطنين ، كما تشارك فى هذه المعارض الشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالاقصر ورؤساء المراكز والمدن، وأكد على استمرار تلك المعارض والتوسع فى انتشارها على مستوى المحافظة، لافتاً إلى التزام كبار التجار بتسليم تجار التجزئة فواتير مدون عليها الأسعار المخفضة لضمان وصول هذه السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين على مستوى المحافظة.



جولات يومية للمحافظ على مبادرة تخفيض أسعار السلع



قيادات الأقصر يتابعون تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الرئيسية



متابعة اقبال المواطنين للحصول على السلع المخفضة



متابعة توافد المواطنين خلال التوافد لشراء السلع



معارض السلع بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين بالأقصر



