قادرون باختلاف تنفذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات بمراكز التخاطب بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المديرية مستمرة فى تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى داخل مراكز التخاطب من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه يتم تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالمجان داخل مراكز التخاطب (مركز تخاطب بلبيس - مركز تخاطب ههيا - مركز تخاطب كفر صقر) وذلك للاهتمام ودعم ذوى القدرات والهمم بمحافظة الشرقية ودمجهم بالمجتمع من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية مهاراتهم الإبداعية ورعايتهم بمختلف المجالات.

وأوضح عبد العظيم، أن الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتمامًا كبيرًا بأبناء الوطن من ذوى الهمم وتحرص على تمكينهم ودمجهم فى مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج فى الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية مشيرا إلى أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، وعلى رأسهم توعية الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة فى العملية الإنتخابية وإجراءاتها، وهو حق أصيل للأشخاص ذوى الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقى أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية فى كافة الاستحقاقات الإنتخابية.

يأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإدارة قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الدكتور محمد عبد الستار والدكتوره هدى أبو ضيف وتنفيذ مسئولو قادرون باختلاف بالمديرية ممثلين فى الدكتور هابى سعودى والدكتور محمد زين ووفاء السرسى.