غلق عيادات ومعامل ومحلات غير مرخصة ومحاضر غلق لمنشآت طبية خاصة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطى، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

حيث قامت الحملة بالمرور علي 38 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة،والذي أسفر عن تشميع 4 عيادات و2 محل نظارات طبية ومعملين لعدم الترخيص،بجانب استصدار 12 قرار غلق لمنشآت طبية لوجود مخالفات لاشتراطات الترخيص ، وذلك في حضور الدكتور احمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، الدكتور كريم محمد ، الدكتورة لبني محمد ، الدكتورة نورهان طه مساعدي مدير إدارة العلاج الحر ، محمود فوزي عضو فرع جهاز حماية المستهلك.