اليوم السابع
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غرفة القاهرة تنظم وقفة تضامنية لتأييد موقف الدولة المصرية ومساندة القضية الفلسطينية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 06:07 م
غرفة القاهرة تنظم وقفة تضامنية لتأييد موقف الدولة المصرية ومساندة القضية الفلسطينية الغرفة التجارية بالقاهرة
كتب إسلام سعيد

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ينظم مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وقفه تضامنية تتضمن  مجلس إدارة الغرفة  ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات والجمعيات العمومية لكافة الشعب التجارية بالغرفة وموظفي الغرفة لتاييد قرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.
 
وتتضمن الوقفه تاييدا أيضا لكافة قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذا الشان وذلك غدا الجمعة امام مقر الغرفة التجارية للقاهرة 4 ميدان الفلكي باب اللوق القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .
 
وكان مجلس ادارة غرفة القاهرة قد أعلن في بيان رسمي  موافقته وتاييده لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
 
وأكد أيمن العشري نيابه عن مجلس ادارته ومنتسبي غرفة القاهرة والعاملين لديهم  تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والاصطفاف خلف القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء.
 
واشاد (  العشري ) بخروج  ملايين المصريين وتاييدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.
 
 
 






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